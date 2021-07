Meer meldingen van uitbuiting door eigen ouders

In 2020 hebben zich méér kinderen bij het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) gemeld, die zeiden dat ze worden uitgebuit door (een van) hun ouders. Ging het in 2019 nog om 16 meldingen, in 2020 waren dat er 28. In veruit de meeste gevallen is er sprake van uitbuiting door seksueel misbruik.

Capelle aan den IJssel

Het CKM kan de toename niet verklaren, maar zegt wel dat de rol van ouders bij kinderhandel en -misbruik een blinde vlek voor hulpverlenings- en opsporingsinstanties is. Uitbuitingssituaties waarbij ouders betrokken zijn, komen immers minder snel aan het licht. Dat komt omdat de rol van ouders bij het herkennen van signalen van mensenhandel, in die gevallen afwezig is. ‘Bovendien kan de uitbuiting in eigen huis plaatsvinden en is het een mogelijkheid dat klanten binnen de eigen sociale kring geworven worden’, schrijft het CKM in een analyse over 2020. Het kabinet zou hulpverlenings- en opsporingsinstanties beter moeten toerusten om deze vorm van seksuele uitbuiting te herkennen, vindt het centrum.

Van de meldingen di..

