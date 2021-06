Papa zit nog een halfjaar langer

Melody en kinderen videobellen met haar partner in de gevangenis.

Amsterdam

‘Ons zoontje heeft trots aan zijn vriendjes op voetbal verteld dat papa weer komt coachen’, zegt Melody (28) op de bank in haar appartement in het Haarlemse Schalkwijk. ‘Ga maar eens aan die vriendjes uitleggen dat je vader langer vastzit vanwege een wetswijziging.’ Vader Marra (30) zit nu zeven maanden in de gevangenis, en het eerste verlof waar de hele familie al die tijd naar heeft toegeleefd gaat voorlopig niet door.

Oorzaak is de nieuwe Wet straffen en beschermen, die op 1 juli van kracht wordt. Een pakket maatregelen waarin verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) het verlof en de proeftijd voor gedetineerden aanzienlijk heeft versoberd. Het belangrijkste onderdeel van de aanpassing is dat gedetineer..

