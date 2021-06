De afschaffing van de slavernij, die jaarlijks wordt herdacht op 1 juli, moet een nationale feestdag worden. Dat vinden de vier grote steden, die willen dat dit wordt vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord. Ook via een burgerinitiatief richting de Tweede Kamer zwelt de roep aan om van Keti Koti een nationale feestdag te maken.

Hellen Blanca draagt thuis in Papendrecht een traditioneel gewaad ter gelegenheid van Keti Koti.

Amsterdam

De initiatiefnemers van de oproep ‘Maak van 1 juli een nationale feestdag’, The Black Archives, radiostation FunX en de stichting Nederland Wordt Beter, haalden meer dan veertigduizend handtekeningen op. Ze vragen om formele excuses voor de rol van Nederland in de trans-Atlantische slavenhandel. Deze oproep krijgt steun van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zal vanavond bij de nationale herdenking in het Oosterpark excuses aanbieden namens haar stad. De ‘grote vier’ roepen het kabinet op om van Keti Koti (spreek uit ‘Keeti Kotti’) snel een nieuwe nationale feestdag te maken. Waarschijnlijk sluit ook Arnhem zich bij die oproep aan.

D66 steunt de oproep, zei Kamerlid Salima Belhaj w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .