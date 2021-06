Stuntacties en verkoop aan minderjarige: dit verandert door de nieuwe Alcoholwet

Waar je voorheen vaak 1+1-acties zag, of een kratje bier voor 8,99 of 9,99, is dit nu in principe voorbij.

De nieuwe Alcoholwet, die afgelopen december door de Tweede Kamer is aangenomen als vervanger van de Drank- en Horecawet, vloeit voort uit het Preventieakkoord van 2018. Het belangrijkste in de wet is het onderdeel over het stunten met alcoholprijzen. De nieuwe wet stelt een maximum van 25 procent korting op alcoholische producten vast. Waar je voorheen vaak 1+1-acties zag, of een kratje bier voor 8,99 of 9,99, is dit nu in principe voorbij. Alles om, in woorden van de overheid, problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Directeur Wim van Dalen van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, zegt dat hoe hoger de korting is, hoe meer er wordt gekocht en gedronken. ‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn juist..

