Slavernijverleden is iets van alle Nederlanders geworden. ‘Keti Koti is voor mij het verhaal van vrijheid voor onze voorouders’

Amsterdam

Op steeds meer plaatsen wordt op 1 juli Keti Koti gevierd. Het besef van het slavernijverleden buiten Surinaamse en Antilliaanse kring groeit. Zo herdenkt Arnhem vandaag voor het eerst Keti Koti, als eerste stad in Gelderland. ‘Die trein rijdt en zal niet meer stoppen’, zegt historicus Alex van Stipriaan. ‘Mensen willen nu meer weten. De sporen vinden we niet alleen in Amsterdam maar in heel Nederland, blijkt uit nieuw onderzoek. De hele samenleving was betrokken. Borculo bijvoorbeeld leverde linnen aan de koloniën, andere dorpjes ijzerwerk of touw. Vanuit kleine plaatsen trokken burgers overzee om geld te verdienen aan mensenhandel of op plantages.’

