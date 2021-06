5 - Macht in de kerk

Achtentwintig dominees die allemaal iets anders vinden en verkondigen, machtsmisbruik in de kerk en democratische systemen die erg stroperig zijn. Het zijn de praktijkvoorbeelden van hoe het bestuur in de kerk eruit ziet. Welke kerkgenootschappen horen bij welk bestuur en waarom is het belangrijk om dat te weten? Je hoort het in deze podcast!

