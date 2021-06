#4 - Familieruzie in de kerk

Wat heeft kindervriend Sint Nicolaas met de kerk te maken? Waarom zijn er zoveel verschillende kerken? Waar zijn de kerkscheuringen begonnen en hoe ziet de stamboom eruit? In deze podcast neem ik je mee naar het begin van de kerkscheuringen en legt Dick Schinkelshoek de hoofdstromingen uit van de kerkstromingen die we in Nederland kennen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .