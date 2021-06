EO-presentator Joram Kaat: ‘Ik dacht mijn vader niet te missen’

EO-presentator Joram Kaat heeft weinig beeld bij God als Vader. Zijn eigen vader verdween voordat hij werd geboren. In de podcast ‘Who’s your daddy?’ (EO/3FM) spreekt Kaat voor het eerst echt met zijn moeder over zijn vader, en zoekt hij hem op.

Hilversum

‘Zo, wat moest je huilen in die tweede aflevering!’ Joram Kaat (27) heeft een vriend aan de telefoon. Al jaren liep de EO-presentator en 3FM-dj met het idee een programma te maken over zijn vader. Het werd een podcast. Nog voor Kaats geboorte scheidden zijn ouders. Zijn oudere zus en broer bleven in contact met hun vader. Joram niet. De omgangsregeling die 27 jaar geleden werd gemaakt, betrof alleen de oudste twee kinderen. ‘Ik had gewoon zijn nummer, maar hem bellen durfde ik niet. De podcast werd mijn stok achter de deur.’ Kaat merkt dat zijn 6-delige podcast ‘Who’s your daddy?’ veel losmaakt. ‘Zo veel mensen kunnen zich iden..

