3 - Sleutelen aan het zorgsysteem

ND praat je bij podcast





Ons zorgsysteem en marktwerking lopen sinds 2006 hand in hand. Wat is marktwerking in de zorg precies, waarom hebben we ooit voor dit systeem gekozen, wat is er over van het IJsselmeerziekenhuis dat failliet ging en wat zijn de voordelen? In deze podcast hoor je hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot over hoe er aan ons zorgsysteem wordt gesleuteld en waarom we nog geen zuiver goud in handen hebben.