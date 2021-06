2 - De Venetië Commissie

ND praat je bij podcast





Met de constatering van een geschonden rechtsstaat op zak klopt de Tweede Kamer aan bij de Venetië Commissie voor advies. Een orgaan met een kast vol adviezen over landen als Hongarije, Polen en Malta. Voor het eerst in de geschiedenis komt er er ook onderzoek in Nederland. Maar waarom leggen we dit neer bij een internationaal orgaan? Kunnen we niet zelf onze eigen rechtsstaat analyseren?