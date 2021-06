1 - De geheime relatie tussen drugs en religie

ND praat je bij podcast





Is religie een beschermende factor als het om drugsgebruik gaat? Wordt er meer harddrugs gebruikt in de christelijke wereld? En speelt taboe een rol? Een rioolwateronderzoek in 2020 verklapte een groot geheim op Goeree-Overflakkee: de inwoners gebruiken verhoudingsgewijs 4x meer speed dan in Amsterdam. Op het eiland wonen veel christenen en daarom is de vraag: is er een verband tussen het christelijke geloof en drugsgebruik?