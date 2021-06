Advies Gezondheidsraad: ook coronavaccin voor 12- tot 18-jarigen

Het is ‘zinvol en verantwoord’ om ook de jongeren tussen 12 en 18 jaar te vaccineren tegen het coronavirus. Zo luidt het langverwachte advies van de Gezondheidsraad dat zojuist naar buiten is gebracht.

Een jongen uit Connecticut wordt gevaccineerd tegen COVID-19. In de Verenigde Staten worden gezonde tieners al langer ingeënt.

Het ligt voor de hand dat minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) dit advies overneemt. Eerder toonden hij en het RIVM zich al positief over de vaccinatie van jongeren. Bovendien volgt De Jonge doorgaans de adviezen van de Gezondheidsraad op, zeker wanneer het zo ondubbelzinnig is als dit advies. Woensdag neemt het ministerie hierover een definitief besluit.

Volgens de Gezondheidsraad levert vaccineren ook de jongeren zelf een gezondheidsvoordeel op. Weliswaar verloopt een corona-infectie in verreweg de meeste gevallen uiterst mild bij adolescenten, toch zijn er in Nederland ook 101 jongeren door het virus in het ziekenhuis terechtgekomen. Twee van hen zijn overleden. Ook zijn er ..

