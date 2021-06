De kosten voor langdurige zorg zijn in 2020 flink gestegen

De zorguitgaven stegen in 2020 met 8,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat kwam voor een groot deel door de coronacrisis. ‘Vooral de stijging van de kosten van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg vallen op’, stelt Michiel Verkoulen, adviseur en econoom in de zorg. ‘Dat had ik niet verwacht.’

Den Haag

De nieuwe cijfers over de zorgkosten staan in een vandaag gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het betreft voorlopige cijfers. De zorg kostte vorig jaar 116 miljard euro, 8,9 miljard meer dan in 2019. Die hogere kosten komen onder andere door de bonus die mensen kregen die in de zorg werken. Dat kostte 2,1 miljard euro.

Vanwege corona heeft de overheid veel extra kosten gemaakt. Niet alleen om besmette mensen te verplegen, maar ook bijvoorbeeld voor de aanschaf van mondkapjes. Daarnaast kostte de opvang van dak- en thuislozen extra veel. Al deze kosten kwamen neer op 2,3 miljard euro.

Bovendien is veel reguliere zorg door de coronacrisis uitgesteld. Dat zorgde ervoor dat zorginstellingen inkomsten mislie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .