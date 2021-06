Nederlands klimaatbeleid sukkelt: buurlanden reduceren hun broeikasgassen minstens twee keer zo veel

In vergelijking met buurlanden moet Nederland de komende jaren het meeste werk verzetten om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ons land staat er beroerd voor: vergeleken met de buren zijn broeikasgasemissies sinds 1990 het minst gedaald. En de emissie per hoofd van de bevolking is het hoogst.

Amsterdam

Het Verenigd Koninkrijk (VK), Duitsland, Denemarken en Zweden; al deze buren of bijna-buren doen het beter dan Nederland als het gaat om het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie die vandaag verschijnt.

In het VK was de daling sinds 1990 drie keer zo groot, andere buren reduceerden hun broeikasemissies minstens twee keer zo veel. Wil ons land in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet het de uitstoot de komende decennia twee keer sneller verlagen dan bijvoorbeeld Zweden. Zo’n versnelling is broodnodig, want per hoofd van de bevolking is de uitstoot van kooldioxide in Nederland een derde hoger dan het gemiddelde van de EU.

bevolkingstoenameEen van de redenen dat Ne..

