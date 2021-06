‘Vrouwelijk leiderschap’ bestaat niet. Een echte leider toont moed en compassie

Caroline Glasbergen spitte door vele uren aan interviews met vrouwelijke leiders. Haar conclusie: ‘vrouwelijk leiderschap’ bestaat niet. Overeenkomsten in levenshouding zag ze wel, met Jacinda Ardern als goed voorbeeld. ‘Zij staat voor moed en compassie.’

Caroline Glasbergen sprak met meer dan zeventig vrouwelijke experts en leiders over hun manier van leidinggeven.

Amersfoort

Soms heb je meer goud in handen dan je zelf door hebt. Voor haar podcast New Female Leaders sprak ondernemer Caroline Glasbergen (38) al met meer dan zeventig vrouwelijke leiders en experts, voordat ze bij zichzelf dacht: er zijn zulke grote verschillen tussen vrouwen als Mpho Tutu, Sigrid Kaag en Lucy Woesthoff, maar wat bindt hen nu samen?

Met ondersteuning van Martin Euwema, hoogleraar organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, en studente Kato Colombet besloot Glasbergen de interviews te gaan analyseren. Het resulteerde uiteindelijk in een boek, met dezelfde titel als haar podcast, over de vraag wat het betekent om als vrouw in deze tijd leiding te geven.

En, was er een rode lijn te ontdekken in uw gespre..

