Piloot ziet Gods hand bij noodlanding

Een piloot en zeventien parachutisten kijken de dood in de ogen tijdens een noodlanding bij Apeldoorn. De vlieger ziet Gods besturende hand. ‘Het is niet alleen mijn stuurmanskunst.’

Teuge

Vrijdagochtend. Iets na half tien stijgt een Cessna 208B Grand Caravan op van vliegveld Teuge. Met zeventien parachutisten aan boord. Vier maken hun eerste sprong. Piloot Hans Swellengrebel (58) uit Hoofddorp – dik veertig jaar in het vak, 6200 vlieguren – laat z’n PH-FTS klimmen. Opeens, op een hoogte van driehonderd voet (honderd meter) valt het motorgeluid deels weg. En even later weer.

Dit is niet goed, denkt para-instructeur Peter Lankreijer (59), achter in de Cessna. Onverwacht valt de 850 pk sterke turboprop volledig uit. ‘Het was helemaal stil in het toestel’, zegt Lankreijer, een doorgewinterde oud-marinier. ‘De zenuwen gieren door je lijf.’ In de cockpit voelt piloot Swellengrebel ‘verbijstering’ over de motorstoring. ‘Ik m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .