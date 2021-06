Advies: verminder veehouderij drastisch, ten gunste van woningbouw

Door de veehouderij in de Gelderse Vallei en het Groene Hart drastisch terug te brengen, kan snel veel winst worden gemaakt in het verminderen van de stikstofuitstoot. Daarmee komt ruimte vrij voor activiteiten zoals woningbouw.

Leiden

Jan Willem Erisman, stikstofexpert en hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Leiden, en landschapsarchitect Berno Strootman, schrijven dit in een rapport dat donderdag wordt aangeboden aan minister van Landbouw, Carola Schouten.

Veel economische activiteiten liggen stil door de stikstofcrisis: in 95 procent van de Natura 2000-gebieden van Nederland is de neerslag van stikstof uit vooral de landbouw nu te hoog. Om ruimte te maken voor nieuwe activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, moet de uitstoot op andere plekken eerst worden verminderd. Volgens Erisman en Strootman gaat dat het snelst door de bedrijven en gebieden aan te pakken waar de uitstoot het hoogst is en die dicht bij natuurgebieden liggen. De Geld..

