SP breekt na lang conflict met jongerentak

Een historisch moment: de SP verbreekt definitief de banden met haar jongerentak Rood. Dat heeft de SP-partijraad, het hoogste orgaan binnen de SP, zaterdag besloten. Nooit eerder in Nederland stootte een politieke partij haar jongerenorganisatie af.

Den Haag

Tijdens de partijraadvergadering stemde het grootste deel, 84 procent, van de lokale SP-afdelingsvoorzitters in met de scheiding. De stemming was er naar aanleiding van het rapport van commissie-Kooiman, die het langlopende conflict tussen moederpartij en jongerenorganisatie onderzocht. De commissie kwam tot de conclusie dat het beter was om ‘uit elkaar te gaan’, en de partijraad, bestaande uit het partijbestuur, alle 19 lokale afdelingsvoorzitters en de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, heeft deze conclusie overgenomen.

geroyeerd

Het conflict tussen de SP en Rood, dat loopt sinds afgelopen november, is ontstaan toen zes leden, onder wie Rood-voorzitter Olaf..

