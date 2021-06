Nederland nu vaccinatiekoploper

Na een trage start verkeerde Nederland met zijn priktempo lange tijd in de middenmoot, maar de laatste twee weken volgde een tussensprint. Het tempo van Nederland was vorige week zelfs het hoogste van de gehele EU, waardoor Nederland ook gestaag klimt in de ranglijst van het totaalaantal toegediende doses.

Van de 27 EU-landen hebben er nog maar enkele verhoudingsgewijs een groter deel van de bevolking gevaccineerd. Naast Hongarije, dat ook Chinese en Russische vaccins gebruikt, en de kleine eilanden Cyprus en Malta, is alleen België nog echt iets verder met vaccineren; Nederland staat op ongeveer gelijke hoogte met Duitsland en Denemarken.

De Nederlandse inhaalslag laat ook zien dat inmiddels andere factoren dan de leveringen doorslaggevend worden voor de snelheid van vaccineren. Aanvankelijk was vooral een goede organisatie van groot belang. Nederland maakte er in december en januari een rommeltje van. Het prikken begon later dan in veel andere EU-landen, en de eerste weken werden overschaduwd door discussies over wie er eerst mocht.

