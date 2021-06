Na de reeks krantenfusies worden nu ook alle tv-zenders gebundeld tot één kopersprooi

Twee bedrijven bezitten 95 procent van de Nederlandse dagbladenmarkt. En nu komen alle grote commerciële tv-zenders samen in één concern. De persvrijheid is wettelijk beschermd, maar de economische bodem onder de journalistiek wordt kwetsbaar bij zo veel samengebalde eigendomsmacht.

Acht Nederlandse televisiezenders behoren vanaf volgend jaar tot één concern – als de Autoriteit Consument en Markt het niet verhindert. RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z (de kanalen van RTL Nederland) en SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9 (de zenders van Talpa) vormen dan één mediamacht. In de berichten en commentaren over deze voorgenomen fusie, die dinsdag bekend werd, ging het vooral over de gevolgen voor adverteerders en voor de ‘televisiesterren’ in beide stallen. Bedrijven die tv-spots willen uitzenden, kunnen straks niet meer twee aanbieders van zendtijd tegen elkaar uitspelen om een gunstig tarief te bedingen voor hun reclamecampagnes. En Bekende Nederlanders die bij een van beide mediafirma’s ‘onder contract staan’, kunnen hun salaris ..

