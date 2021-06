Vijandelijke camera? Die is te hacken

Groningen

‘Oké, de intel is dat er hier separatisten verborgen zitten, en dat willen we confirmen,’ zegt kapitein Wouter voordat we een vijandig dorp, dat herinneringen oproept aan ex-Joegoslavië, binnengaan. Dat is dus de opdracht die de infanteristen van het 17e pantserinfanteriebataljon vandaag moeten uitvoeren. Maar dat doen ze met behulp van Wouters tactical information manoeuvre team (Timt) dat vandaag oefent met een eenheid van het 17e pantserinfanteriebataljon uit Oirschot. In lijn met de naam van zijn experimentele eenheid, en net als de andere specialisten, spreekt hij een soort vernederlandst Engels – of andersom.

Op de achtergrond wordt veel geschoten. Met oefenmunitie. De context voor de oefening is dan ook een oorlogssituatie..

