Efteling gaat Monsieur Cannibale vervangen

De attractie ‘Monsieur Cannibale’ vertrekt uit Kaatsheuvel. De Efteling vervangt de karikatuur door ‘Sinbad de Zeeman’. De aanpassing komt na kritiek op de attractie, al beweert het pretpark zelf dat het vooral onderdeel is van de vernieuwings- en uitbreidingsplannen.

Kaatsheuvel

In de golf van de Black Lives Matter-beweging in de zomer van vorig jaar werd een petitie om ‘Monsieur Cannibale’ het park uit te krijgen meer dan 1500 keer ondertekend. ‘Monsieur Cannibale’, een uitgezakte, boosaardige en zwarte kannibaal met een lepel door zijn neus, zou problematisch en racistisch zijn.

Toen liet de Efteling de kritiek nog van zich afglijden. ‘De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet’, zei een woordvoerder.

Met de langverwachte uitbreiding van de Efteling komt het vervangen van ‘Monsieur Cannibale’ er toch. De draaimolen met gekleurde kop..

