Missie Afghanistan nu echt voorbij

De overhandiging van twee gebruikte missievlaggen aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg markeerde donderdag het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan.

Den Haag

Het ‘einde’ van Afghanistan overviel Defensie. De Amerikaanse president Joe Biden verraste in april zijn bondgenoten toen hij besloot uiterlijk op 11 september Afghanistan te verlaten. ‘Het is tijd om de eeuwige oorlog te beëindigen’, sprak hij. ‘We gingen met duidelijke doelen. Die zijn bereikt.’ Precies twintig jaar na 11 september 2001 (terroristische aanslagen in de Verenigde Staten) is het voor de Amerikanen welletjes. De NAVO volgt.

haastklus

Iemand bij Defensie bedacht vorige week dat het verlaten van Afghanistan niet ongemerkt voorbij mocht gaan. De overhandiging van twee missievlaggen werd razendsnel opgetuigd. Minister Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim droegen ieder een vlag over.

