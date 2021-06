Op de huisartsenposten is het drukker dan ooit: ‘Zo’n enorme hausse kunnen wij niet bijbenen’

Amsterdam

De telefooncentrales van de huisartsenposten hebben het sinds de vergaande versoepeling van de coronamaatregelen begin juni drukker dan ooit, blijkt uit cijfers van huisartsenposten waar mensen ‘s avonds en in het weekend voor spoedzorg terechtkunnen. En ook in de dagpraktijken is het sindsdien ‘aanzienlijk drukker’, meldt de Landelijke Huisartsenvereniging. Daarmee wordt de hoop de grond in geboord dat Nederlanders na anderhalf jaar van stringente coronamaatregelen zelfredzamer zouden zijn geworden.

In Arnhem belden op een gemiddelde zaterdag vóór de coronacrisis zo’n 780 mensen de huisartsenpost met een zorgvraag, sinds de versoepelingen begin juni zijn dat er bijna 1200.

Ook op de post in Amsterdam is het ongekend druk. Gemidde..

