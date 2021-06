Oud-premiers die hun partij verlaten: het bekendste voorbeeld is Willem Drees

Bij al het onheil dat het CDA dezer dagen treft, viel het bericht niet eens zo op: Dries van Agt heeft het lidmaatschap van de partij opgezegd. Opmerkelijk is het wel. Van Agt was CDA-lid vanaf het begin, hij was de eerste lijsttrekker en leider van drie kabinetten. In de jaren zeventig viel het CDA bijna samen met Van Agt. Hij was de gebeten hond van links Nederland, vooral van de PvdA en PvdA-leider Joop den Uyl. Tijdens de kabinetsformatie van 1977, met als doel de vorming van het tweede kabinet-Den Uyl, stelde de PvdA zulke hoge eisen en toonde Van Agt zich zo onverzettelijk, dat het tweede kabinet-Den Uyl er niet kwam. CDA en VVD formeerden vervolgens het kabinet-Van Agt I. Als leider van het CDA trok Van Agt zijn eigen plan. Legend..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .