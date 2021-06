Aanvoerder Spanje in tranen na klinkende EK-zege

Sevilla

‘Het is moeilijk geweest’, zei de geëmotioneerde middenvelder van Barcelona, die na afloop tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen. ‘Deze overwinning is een stimulans voor iedereen, voor ons en voor de fans. Op deze manier moeten we doorgaan.’

Busquets miste de eerste twee groepsduels van Spanje vanwege een positieve coronatest. Mede door zijn absentie stelde de ploeg van bondscoach Luis Enrique tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) danig teleur.

‘We hebben allemaal karakter getoond’, zei Busquets. ‘Zelf heb ik het ook niet makkelijk gehad. In heb tien dagen thuis gezeten, ik kon geen kant op. Maar deze ploeg is mentaal heel sterk. We zijn naar elkaar toe gegroeid. Door deze overwinning is het vertrouwen flink toegenomen.’

Spanje speelt m..

