Meer nieuwsjagen door corona

In ‘coronajaren’ 2020 en 2021 zijn Nederlanders intensiever het nieuws gaan volgen en kregen zij meer vertrouwen in de media. Jong en oud is kritisch op Facebook als bron van foutieve of misleidende informatie; de populariteit van Facebook als nieuwsbron is tanende.

Wat doen een pandemie, lockdown en avondklok met het nieuwsgebruik van Nederlanders? Het nieuwste Digital News Report – een representatief onderzoek van het Commissariaat voor de Media en het Reuters Institute for the Study of Journalism onder ruim tweeduizend Nederlanders – geeft antwoord op die vragen.

De vragenlijsten werden in januari en februari van dit jaar ingevuld, toen ‘COVID-19 het allesbepalende onderwerp was’, aldus de onderzoekers. Dat heeft invloed gehad op hoe mensen het nieuws ervaren. De belangrijkste conclusies: de pandemie heeft gezorgd voor intensiever nieuwsgebruik, meer interesse in het nieuws en een toegenomen vertrouwen in de media.

