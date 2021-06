Toegangsbewijs én paspoort

Vanaf vandaag kunt u gegevens inladen in de app CoronaCheck die weer toegang moeten geven tot evenement of vakantieland. Hoe werkt de app? En waarom kunnen niet alle gevaccineerden hem meteen gebruiken?

Bezoekers van een dancefestival op het evenemententerrein van Walibi Holland laten bij binnenkomst hun QR-code scannen, om te kijken of er sprake is van een negatieve test.Â

Amsterdam

Met de goede code op je telefoon kun je straks weer naar een dampende nachtclub, festival of sportevenement waar anderhalve meter afstand houden geen optie is. De app CoronaCheck laten scannen is genoeg. Die geldt vanaf 1 juli ook als ‘coronapaspoort’ om andere Europese landen binnen te komen.

De app is al sinds een paar weken te downloaden uit de appwinkels van Android en Apple. Vandaag krijgt de app een update, waarna je bewijzen kunt genereren. Je moet dan wel over een DigiD beschikken en daarmee inloggen in de app. CoronaCheck maakt vervolgens een zogenoemde QR-code die een controleur bij de ingang of de grens scant met een eigen app, die ook voor iedereen is te downloaden. Het scherm van de controleur kleurt groen in een van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .