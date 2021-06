‘Vergeten kwetsbare groep’ immobiele thuiswonenden is als allerlaatste aan de beurt voor vaccinatie

Ze beschouwen zichzelf als een vergeten groep: 60-minners die, vanwege bijvoorbeeld een beperking of ernstige ziekte, niet in staat zijn zelf naar een vaccinatielocatie te gaan. Nu pas komt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) met een plan voor hun inenting.

Den Haag

Deze week vroeg het RIVM huisartsen te inventariseren wie van hun patiënten in aanmerking komen voor vaccinatie aan huis. Het gaat, volgens de strakke definitie van het RIVM, om mensen ‘die niet, of alleen liggend per ambulance vervoerd kunnen worden óf vanwege psychische redenen niet mobiel zijn’. Hoeveel personen het betreft, is onduidelijk. ‘Ergens tussen de 1500 en 17.000 personen, dat is de brede schatting’, zegt een RIVM-woordvoerder. ‘Er zitten bijvoorbeeld ook personen bij die door een ernstige angststoornis de hectiek van een vaccinatielocatie niet aankunnen.’

‘Hoe is het mogelijk dat deze groep kwetsbare mensen zo’n beetje als laatste aan de beurt is voor vaccinatie’, vraagt Vincent (40) uit Alkmaar ..

