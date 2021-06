Petitie en tv-reclamespots voor verlaging 24-wekengrens bij abortus

De 24-wekengrens voor het afbreken van de zwangerschap moet omlaag, vindt Platform Zorg voor Leven. In een online petitie en via landelijke tv-reclamespots verzoekt het platform de nieuwe regering daar werk van te maken.

Veenendaal

‘Met deze petitie willen we bewustwording creëren en het maatschappelijk debat bevorderen over de 24-wekengrens’, zegt voorzitter Diederik van Dijk van het platform Zorg voor Leven, dat een bundeling is van prolife-organisaties NPV - Zorg voor het leven, Schreeuw om Leven, Samen-Leven, vakorganisatie RMU en de christelijke politieke partijen SGP en ChristenUnie. ‘Als je eerlijk naar een kindje van 24 weken kijkt, dan heeft het wimpers, kan het bewegen en horen. Dat leven afbreken, kun je niet meer verdedigen.’ Hij wijst op de huidige stand van de wetenschap waarin kinderen met 24 weken levensvatbaar zijn. ‘Dat was nog niet zo in de jaren tachtig, toen deze grens werd bepaald. We moeten hier opnieuw naar kijken’.

Volgens Van Dijk..

