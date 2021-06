Saxofonist improviseert op fluitconcert vogels

Saxofonist Frank Nielander improviseert tijdens concerten in de buitenlucht op vogelgeluiden. ‘Sommige vogels kun je leuk nadoen, zoals de kievit. Andere zijn niet na te doen.’

Beek

Hoe is het idee ontstaan om met vogels te musiceren?

‘Toen door de coronapandemie alle concerten werden afgelast, ging ik als podiumkunstenaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De natuur trekt mij altijd wel en ik had ineens meer tijd. Ik kreeg het idee om aan de rand van een weiland of in een bos wat te spelen, reagerend op de vogels. Mijn vrouw ging mee en maakte er wat filmpjes van, om te kijken hoe het viel.

Mensen reageerden enthousiast. Tijdens de lockdown is de belangstelling voor de natuur opgeleefd. De cultuur hebben we gemist. Van een lokale bank kreeg ik sponsoring, waardoor het mogelijk werd een concert in de buitenlucht te organiseren. Dat doe ik samen met een saxofoniste uit Keulen, Inga Rothammel, met wie ik al eerder s..

