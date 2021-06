Er is beperkt bewijs dat veel koffie drinken samenhangt met een hoger risico op een miskraam of doodgeboren baby.

Den Haag

Dat zwangere vrouwen er goed aan doen niet te roken en geen alcohol te drinken, is algemeen bekend. Maar over de consumptie van andere middelen wordt vaak tegenstrijdige informatie verspreid. Zo raadt de ene bron het drinken van koffie geheel af, terwijl de andere een dagelijks maximum van vier koppen aanhoudt.

Volgens de Gezondheidsraad ligt de waarheid in het midden: voor vrouwen die in verwachting zijn, is het verstandig niet meer dan 200 milligram cafeïne per dag te nuttigen. Dat komt – afhankelijk van koffiesterkte en -soort – neer op twee koppen. Als daarnaast tenminste geen groene en zwarte thee wordt gedronken, want ook die bevat cafeïne. Er is beperkt bewijs dat veel koffie drinken samenhangt met een ..

