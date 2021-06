Omstreden sloop in Tweebosbuurt

De omstreden sloop van woningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt is maandag toch begonnen. De sloop van de verouderde socialehuurwoningen komt kort nadat speciale rapporteurs van de Verenigde Naties in een brief aan de Nederlandse overheid hun zorg hadden geuit over het woonbeleid van Rotterdam. 524 sociale huurwoningen worden vervangen door woningen die voor veel van de voormalige bewoners onbetaalbaar zijn. <