Versoepelen we te snel?Er zijn nog heel wat risico’s

Zaterdag is het zo ver: C-dag, oftewel corona-bevrijdingsdag. Af mogen dan de mondkapjes, weer open gaat het nachtleven. Maar in de coulissen wriemelt het virus. Aan welke stenen kan de ezel zich een tweede keer stoten?

Den Haag

1 de varianten

Bevestigd is het nog niet, maar in onder meer Rotterdam lijkt de deltavariant in opmars. Bij steekproeven rond het havengebied, aan de zuidkant van de stad, duikt de virusvariant vaak op. Ook bij rioolwatermetingen vindt men aanwijzingen dat de extra besmettelijke deltavariant in de Maasstad in opmars is.

Zeker, het gaat goed met de epidemie, constateert het Outbreak Management Team (OMT) in zijn meest recente advies. De besmettingen zijn in zo’n vrije val gekomen, dat de experts ‘geen reservering’ zien om versneld te versoepelen. Maar dan moet het wel een beetje meezitten, schrijft het OMT daar in de kleine lettertjes bij. In het najaar, als het snotterseizoen weer aanbreekt, zal de R-waarde immers oplopen tot ‘vlak..

