‘Neem zorgen over klimaatbeleid serieus’

Den Haag

Wat heeft u onderzocht?

‘We hebben gekeken wat Nederlandse burgers vinden van klimaatverandering en de klimaatmaatregelen. Waar maken ze zich zorgen over? Waar zijn ze ontevreden over? Wie moet verantwoordelijkheid nemen? En hoe kijken ze naar de toekomst?’

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

‘Er is een groot maatschappelijk probleembesef: burgers zijn ervan overtuigd dat klimaatverandering plaatsvindt en dat actie nodig is om dat tegen te gaan. Daarnaast maakt driekwart van de burgers zich zorgen. Zijn de maatregelen wel voldoende om het klimaatprobleem op te lossen? En maken de maatregelen mijn leven duurder? Meer dan de helft van de burgers verwacht dat hun eigen financiële situatie achteruit zal gaan. Daarom is het belangrijk ..

