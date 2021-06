Waarom Nederland niet prikt tegen waterpokken. ‘We zijn hier nuchter en kritisch’

Vaccineren tegen waterpokken is mogelijk, maar Nederland doet het niet standaard. In tegenstelling tot veel andere landen, waaronder Duitsland en Spanje. Het lijkt er niet op dat Nederland binnenkort dat beleid volgt. ‘Elk land heeft zijn eigen epidemiologie. We zijn hier nuchter en kritisch.’

Bilthoven

Koorts, rode plekken met blaasjes en vooral tergende jeuk: waterpokken hebben, betekent ongemak. Dat weet ook de programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma, Jeanne-Marie Hament, uit ervaring. De RIVM-medewerker herinnert zich goed dat haar kinderen de besmettelijke ziekte hadden: ‘Het is indrukwekkend om te zien, en niet tegen te houden.’ Waterpokken kunnen littekentjes achterlaten, en in zeldzame gevallen tot long- of hersenontsteking leiden. Wie het op latere leeftijd krijgt, heeft vaak meer last van klachten. Jaarlijks worden zo’n 250 Nederlanders met complicaties door waterpokken opgenomen in het ziekenhuis, en overlijden er twee tot drie mensen aan.

Er is een veilig vaccin tegen waterpokken. Toch maakt het geen deel u..

