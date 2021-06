Inzamelactie van start voor getroffen inwoners in Leersum

Sandra van der Burgh organiseert een online crowdfundingsactie voor de getroffen buurtbewoners van het Utrechtse dorp Leersum. Vrijdag werd het dorp getroffen door extreem noodweer. ‘Laten we met z’n allen de inwoners van Leersum helpen.’

Een Eend raakte beschadigd door een omgevallen boom in Leersum.

Leersum

Op de website steunactie.nl schrijft Sandra van der Burgh dat Leersum zwaar getroffen is door noodweer en dat er veel schade is ontstaan. ‘Of de verzekering al deze schade zal gaan vergoeden, is nog maar de vraag. Er zijn namelijk verzekeringsmaatschappijen die dergelijke extreme weersinvloeden uitsluiten.’ Ze roept iedereen op geld te doneren op een speciaal daarvoor bestemde bankrekening. ‘Met uw donatie helpt u aan de wederopbouw van dit zwaar getroffen dorp en haar inwoners.’

Wie er in aanmerking komt voor het geld, overlegt Van der Burgh met de gemeente Leersum. Het doel van de inzamelactie is 100.000 euro. ‘Ik heb hoog ingezet omdat er veel geld nodig is. Geen idee..

