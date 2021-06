Het noodweer laat sporen na in Leersum. ‘Grote, forse bomen zijn als luciferhoutjes geknapt’

De stormschade in het Utrechtse Leersum loopt in de miljoenen. Maar ook op andere plekken in Nederland laat het noodweer zijn sporen na. Zulk weer hoort bij de tijd van het jaar, zegt het KNMI. Maar de klimaatverandering maakt het wel extremer, zegt weerman Reinier van den Berg.

Een van de vier omgewaaide elektriciteitsmasten in het Gelderse Oosterwolde. Volgens de gemeente Oldebroek is de schade groot.

Amersfoort

‘Het ziet eruit alsof er een oorlog heeft gewoed’, nam burgemeester Frits Naafs zaterdag de schade in Leersum op, een dag na het extreme noodweer, dat van zuid naar noord over het land trok. ‘Grote, forse bomen zijn als luciferhoutjes geknapt’, aldus de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ‘Als je ziet hoe sommige straten in Leersum erbij liggen, dan zijn we er nog goed van afgekomen.’

Zeker zes huizen in Leersum zijn voorlopig niet bewoonbaar. Zij hebben te veel schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De schade loopt in de miljoenen euro’s. Maar ook in andere delen van het land liet het noodweer zijn sporen na. In Tiel stortte een kraan van zo’n 25 meter lang in en in Alkmaar liepen straten..

