Tuincentra verkopen nog steeds planten met schadelijke pesticiden

Nog altijd zitten er gevaarlijke pesticiden op planten in tuincentra. Dagblad Trouw bericht dat onderzoekers in een steekproef bij onder meer winkelketen Intratuin resten van bijengif en schimmelbestrijders aantroffen, waaronder een middel dat sinds zeven jaar verboden is vanwege schadelijke effecten voor de mens.

Amsterdam

Er is nog veel onbekend over wat pesticiden in de landbouw doen met mens en milieu, maar dat de effecten schadelijk kunnen zijn, staat vast. Toch verkopen tuincentra volgens het onderzoek waarover Trouw bericht nog steeds planten die zijn behandeld met giftige bestrijdingsmiddelen.

Onderzoekers van Pesticide Action Network Nederland (Pan-NL), dat in januari vorig jaar werd opgericht, vonden in een kleine steekproef resten bijengif en schimmelbestrijders. Een daarvan is de schimmelbestrijder carbendazim, een middel dat in 2014 verboden werd omdat het misvormingen bij het ongeboren kind, kanker en onvruchtbaarheid bij mannen kan veroorzaken en hormonen verstoort.

monsters

Pan-NL nam monsters van negen plan..

