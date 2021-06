Pfizer, Moderna of liever die ene Janssen-prik? Dit zijn de voors en tegens

Nederlanders die worden uitgenodigd voor vaccinatie, kunnen vanaf deze week kiezen of ze in plaats van Pfizer of Moderna liever Janssen willen.

Twee of één keer prikken? We wegen de voor- en nadelen.

Eén keer naar de vaccinstraat, in één keer klaar om op reis te gaan: dat is de belofte die het Janssen-vaccin te bieden heeft. Waar men bij andere vaccins nog weken moet wachten op prik nummer twee, kan men na één dosis Janssen al een groen vinkje in de reisapp tegemoet zien. Ideaal toch? Nou, wacht. Onder het gras schuilen nog zeker drie addertjes.

1 U kunt misschien nog niet meteen op reis

Het groene vinkje in het COVID-paspoort is deels schijn: wie net is ingeënt, is nog altijd net zo bevattelijk voor het virus als daarvoor. Zo’n twee tot drie weken duurt het volgens onderzoeken voordat de immuniteit goed op gang is gekomen. ..

