Strokenteelt kan boer én biodiversiteit helpen. ‘We moeten niet te veel in hokjes denken’

Een proef waarbij verschillende akkerbouwgewassen in stroken naast elkaar worden verbouwd, moet duidelijk maken welke invloed dit heeft op de productie, de conditie van de bodem en de biodiversiteit. Het experiment duurt drie jaar en moet volgens bedrijfsleider Gerard Hoekzema van proefboerderij ’t Kompas in het Drentse Valthermond ‘fundamentele kennis praktisch toepasbaar maken’.

Gerard Hoekzema van proefboerderij 't Kompas in Valhermond in de strook met cichorei.

Valthermond

‘Deze smalle stroken maken de oogst gecompliceerd. Om de aardappelen binnen te halen moet je over de naastgelegen strook kunnen rijden. Het gewas dat daar staat moet je dus eerst binnen halen.’ Gerard Hoekzema van WUR-Open Teelten, een onderdeel van Wageningen University and Research, bekijkt het experiment met strokenteelt dat wordt uitgevoerd op proefboerderij ’t Kompas in het Drentse Valthermond pragmatisch. Hij zoekt praktische toepassingen voor de resultaten van fundamenteel onderzoek.

Ook gaat het om de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en de daaruit voortvloeiende teeltstrategieën. Het idee is dat de afwisseling het insecten, vogels en kleine zoogdieren gemakkelijker maakt er te leven. Doordat de gewassen beurtel..

