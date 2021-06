Ravage na windhoos, code oranje in hele land

De plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) zijn vrijdag getroffen door noodweer. In Leersum zijn na een korte, maar heftige windhoos vier mensen gewond geraakt, waarvan één persoon zwaargewond. Ook zijn er naar schatting dertien gaslekken ontstaan, en er waren tientallen schademeldingen. Zo’n honderd hulpverleners zijn richting Leersum gegaan voor hulp. De meldkamer in die regio overspoeld met telefoontjes. Voor bijna het hele land werd vrijdagavond code oranje afgegeven. In Tiel waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond. In het Gelderse Oosterwolde zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. De kabels liggen op woningen, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn geen gewonden. <