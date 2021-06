Uitbraak ‘winters’ RS-virus in zuidwesten

Het RS-virus, dat ernstige gezondheidsklachten bij zuigelingen kan veroorzaken, steekt plotseling de kop op in Zuidwest-Nederland. Normaal gesproken zien we dit virus alleen in de winter. Het laat zien hoe de maatschappelijke reactie op het coronavirus ook effect heeft op andere virussen.

Rotterdam

Van het RS-virus hebben volwassenen weinig last: het veroorzaakt klachten als een loopneus en hoesten. Maar de weerstand van zuigelingen voor het virus is laag. Bij een klein deel leidt besmetting tot een luchtweginfectie, met ernstige benauwdheid en soms de dood tot gevolg. De snelle toename van het aantal besmettingen zorgt nu voor krapte op de kinderafdelingen van de ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, met name in Rotterdam.

Dat is geen reden tot zorgen, maar wel opmerkelijk, zegt Louis Bont, hoogleraar luchtweginfecties op kinderleeftijd. Hij doet al ruim 25 jaar onderzoek naar dit virus. ‘Wat je nu ziet in de ziekenhuizen, zie je normaal gesproken in de winter. De intensive care voor kinderen kan dit aan..

