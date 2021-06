44.000 vluchtelingen herdacht

Op het Domplein in Utrecht lazen actievoerders vrijdagmiddag namen voor van mensen die zijn omgekomen tijdens hun vlucht naar Europa. Na het noemen van de namen werd een minuut stilte gehouden om de overledenen te herdenken. De herdenking is onderdeel van een initiatief van de stichting MiGreat, die het asiel- en migratiebeleid van Nederland bekritiseert. Onder de noemer ‘44.000 namen’ wordt deze maand in ruim 35 plaatsen stilgestaan bij de doden. Zo dragen in Amsterdam de standbeelden van onder meer Anne Frank, Mahatma Gandhi en André Hazes oranje zwemvesten. Ook verschillende kerken zijn betrokken, bijvoorbeeld door gebedsdiensten en stiltevieringen. De lokale bijeenkomsten vormen de opmaat voor een massale herdenking in Scheveningen z..

