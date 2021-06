Werknemers mogen per 26 juni weer deels naar kantoor

Op de werkplek moeten mensen wel 1,5 meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar kantoor.

Eerder zei demissionair premier Mark Rutte dat de maatregel pas als laatste zou verdwijnen, omdat het anders tot te veel reisbewegingen leidt.

Vanaf 26 juni: stap 4+ van het openingsplan. pic.twitter.com/17jXcTHQgE — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) June 18, 2021

Sportwedstrijden

Alle amateursporters kunnen vanaf 26 juni weer wedstrijden spelen. Publiek is vanaf die datum ook weer toegestaan, maar moet wel 1,5 meter onderling afstand houden van elkaar. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Veel andere coronamaatregelen bij de amateursport waren de afgelopen periode al in fases verruimd.

Evenementen

Vanaf 26 juni mogen er twee keer zoveel mensen in dierentuinen, pretparken en op kermissen zijn dan eerder was gepland. Het kabinet besloot vrijdag in deze zogeheten doorstroomlocaties één bezoeker per 5 vierkante meter toe te staan in plaats van één per 10 m2. Ook hier moeten mensen nog altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Dat betekent dat deze instellingen en evenementen veel meer mensen kunnen ontvangen.