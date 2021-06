Mantelzorgers gaan ongezond lang door: ‘Pas toen het écht niet meer ging zei vader: ‘Nou, vooruit maar’’

Eerlijk? Heleen Gerwig (57) was opgelucht toen ze haar dementerende vader door corona niet mocht bezoeken nadat hij was opgenomen in een verpleeghuis. Eind maart vorig jaar, vlak na zijn verhuizing, kon ze alleen maar naar hem zwaaien door het raam. En dat vond ze stiekem prima. Even lucht. Verlost van het bijna dagelijks op en neer rijden, drie kwartier heen, drie kwartier terug, om te redderen en te helpen. Ze was in die tijd een beetje bozig op haar vader, vertelt ze, terwijl ze hem zorgzaam een glas water aanreikt in zijn kamer in de Tabakshof in Elst. ‘Toch, papa? Het knetterde tussen ons.’

Heleen Gerwig is een van de 840.000 mantelzorgers in Nederland die intensief – meer dan 8 uur per week – hulp bieden aan (meestal) oude ouders of..

