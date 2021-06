Klooster Nieuw Sion in Diepenveen vormt getijdengemeenschap

Het Klooster Nieuw Sion in Diepenveen, bij Deventer, is sinds vrijdag officieel een getijdengemeenschap met jongeren en volwassenen.

Diepenveen

De gemeenschap bestaat uit 29 personen en is gevormd uit bewoners van Nieuw Sion - een woongemeenschap van elf volwassenen en acht kinderen - mensen die meeleven met het klooster maar er niet wonen en acht jongeren in de leeftijd van twintig tot dertig jaar die tijdelijk - voor een jaar - woonachtig zijn op het klooster. Het klooster kent ook een werkgemeenschap van bewoners en vrijwilligers, in totaal honderdvijftig mensen.

Zij leven op het ritme van de zogeheten getijdengebeden die worden gehouden in de kapel van het klooster. Zo’n gebed kent een vaste structuur met het zingen van een psalm en/of een gezang, een bijbel-lezing, een korte overdenking en zeven minuten stilte. Regelm..

