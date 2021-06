Riool maakt Goeree-Overflakkee (opnieuw) wakker. Hoe groot is het drugsprobleem?

Al jaren doen er geruchten de ronde over de hoeveelheid drugs die zouden worden gebruikt op Goeree-Overflakkee, bijgenaamd het Witte Eiland. Uit een rioolwateronderzoek bleek dat die geruchten wel degelijk een kern van waarheid bevatten: op het eiland wordt maar liefst vier keer meer speed gebruikt dan in Amsterdam.

Jongeren in Oude-Tonge, in 2006.

Bjorn Noordzij (42) uit Middelharnis gebruikte jarenlang drugs, met name speed. Hij begon ermee uit nieuwsgierigheid. ‘Voor mij was het een experiment. Als je niet weet wat je met je emoties aan moet, wil je die graag verdoven. Daardoor verandert je realiteitsbesef en krijg je een vertekend beeld van je eigen functioneren. Voor je het weet, zit je in een cirkeltje waar je niet meer uit komt. Ik werd verguisd door mijn familie en vrienden, ik zwierf een beetje rond en woonde in mijn auto.’

Tot hij bij de dagbesteding van kringloopwinkel Goed voor Goed in Oude-Tonge terechtkwam. ‘O..

