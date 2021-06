Joop Blok wilde bijdragen aan de coronabestrijding na vijf dagen coma. Nu is hij manager bij de GGD

Het is half maart 2020. Nederland is in rep en roer over het coronavirus, maar weet er nog weinig van. Joop Blok (56) is dan samen met een compagnon eigenaar van NCOD, een bedrijf met tweehonderd medewerkers voor detachering, advies en opleiding voor de overheid. Hij heeft net een managementklus afgerond, als hij rare klachten ontwikkelt. ‘Ik had alleen maar braakneigingen, geen koorts, geen hoestbuien en ik was niet benauwd. De huisarts dacht aan een ontsteking op mijn evenwichtsorgaan. Het moest vanzelf overgaan.’

Maar Blok gaat steeds verder achteruit. ‘Ik at en dronk bijna niets meer, mijn energie was op. Zondagochtend was ik er helemaal klaar mee. Mijn vrouw heeft toen de huisartsenpost gebeld en mij weggebracht naar het Meander Medi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .