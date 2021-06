Boete voor overrijden Tamar (14)

Marken

Tamars ouders leggen zich daar niet bij neer, meldt hun advocaat. Hij wil verkeersdeskundigen inschakelen ‘voor een grondige analyse van dit ongeval, om te kijken of er aanleiding is om vervolging af te dwingen’.

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar huis na een ruzie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Uit onderzoek blijkt dat het meisje door de auto van de 28-jarige Irakees is overreden en daardoor kwam te overlijden. Ze was op slag dood.

De officier van justitie stelt dat de chauffeur ‘op die plek, midden in de nacht, redelijkerwijs geen persoon op de weg hoefde te verwachten’. Ook is er volgens haar geen bewijs dat de bestuurder roekeloos of onvoorzic..

